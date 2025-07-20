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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Старший советник Хаменеи у Путина

17:16 346

Президент России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Имя советника Песков не назвал.

Последний раз официальные лица Ирана были в Кремле 23 июня – тогда российский лидер принял главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке страны. В Кремле эту информацию позже опровергли.

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