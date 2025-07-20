В Грузии объяснили, почему не впускают украинцев

«Большинство этих лиц имеют тяжелое криминальное прошлое и неоднократно были осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, что подтверждается предоставленными ими справками об освобождении из пенитенциарных учреждений. Кроме того, они сами заявляют, что отбывали наказание в исправительных учреждениях Восточной Украины за совершенные преступления. Соответственно, в интересах госбезопасности им было отказано во въезде на территорию Грузии.

Однако грузинская сторона предложила украинской стороне несколько механизмов, с помощью которых можно безопасно вывести и вернуть этих людей, находящихся в так называемой нейтральной зоне, на родину. Мы предложили варианты возвращения на родину как воздушным, так и морским путем.

Пока что украинская сторона воздерживается от варианта морской транспортировки и до настоящего времени не приняла конкретного решения о вывозе этих лиц. Тем не менее активные совместные консультации продолжаются по согласованию безопасного возвращения этих граждан на родину, в том числе воздушным путем. Мы надеемся, что украинская сторона своевременно примет решение по возвращению своих граждан», — говорится в заявлении грузинского МВД.

Заявление МВД Грузии последовало после того, как вчера по этой теме высказались президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига. По словам Зеленского, украинские дипломаты работают над возвращением граждан на родину, а Андрей Сибига отметил, что РФ использует депортацию украинцев через территорию Грузии как инструмент давления.

С 2023 года Россия начала депортировать украинцев, включая бывших заключенных, отбывавших наказание в российских колониях, и жителей оккупированных территорий, отказавшихся от российского гражданства. По данным источников, около 80–90 человек находятся на КПП «Верхний Ларс» (российская сторона) и «Дарьяли» (грузинская сторона). Они содержатся в подвальном помещении недостроенного терминала в буферной зоне, где условия крайне тяжелые: нехватка спальных мест (17–20 коек на десятки человек), отсутствие вентиляции, ограниченный доступ к еде, воде и медицинской помощи. Некоторые находятся там месяцами.

Грузинские власти, по словам представителя пограничной полиции Луки Пааташвили, отказывают во въезде из-за отсутствия у депортированных необходимых документов (например, действующих украинских паспортов) и из-за их судимостей за тяжкие преступления (убийства, изнасилования, наркоторговля). Грузия считает этих людей угрозой безопасности. Также новые миграционные правила в Грузии требуют подтверждения гражданства Украины, что осложняет процесс, так как многие депортированные лишены документов.

С июля 2025 года Молдова также начала отказывать в пропуске депортированных украинцев, что закрыло последний транзитный маршрут в Украину. Это усугубило кризис, оставив людей в подвале без возможности двигаться дальше.