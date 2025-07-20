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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Снова Стамбул, снова Мединский?

17:42 2300

Переговорной площадкой Москвы и Киева остается Стамбул, сообщил источник РБК в переговорной группе.

Ранее 20 июля стало известно, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, с этим предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

С начала 2025 года Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны, в частности, договорились обменяться пленными и ранеными и продолжают выполнять эти договоренности, отмечал Зеленский.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле. 18 июля Зеленский провел с ним встречу, одним из поручений президента Украины для Умерова стало «активизировать переговорный трек». Российская сторона рассматривает это заявление как «позитивный сигнал».

В июле президент Турции Эрдоган заявил о готовности вновь принять эти переговоры, когда будут определены их точные даты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога глава российской делегации, помощник Владимира Путина Владимир Мединский, занимается лекциями по истории.

Рютте отмечал, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.

«Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем», - сказал тогда генсек.

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