Снова Стамбул, снова Мединский?

Ранее 20 июля стало известно, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, с этим предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

С начала 2025 года Москва и Киев впервые за три года провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Первая встреча делегаций состоялась 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны, в частности, договорились обменяться пленными и ранеными и продолжают выполнять эти договоренности, отмечал Зеленский.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле. 18 июля Зеленский провел с ним встречу, одним из поручений президента Украины для Умерова стало «активизировать переговорный трек». Российская сторона рассматривает это заявление как «позитивный сигнал».

В июле президент Турции Эрдоган заявил о готовности вновь принять эти переговоры, когда будут определены их точные даты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной. По его словам, вместо реального диалога глава российской делегации, помощник Владимира Путина Владимир Мединский, занимается лекциями по истории.

Рютте отмечал, что сейчас самое важное - заставить Россию сесть за стол переговоров и говорить о реалиях настоящего, а не о событиях далекого прошлого.

«Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем», - сказал тогда генсек.