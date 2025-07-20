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В Белом доме назвали Нетаньяху «безумцем»

17:49 1725

В Белом доме нарастает недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в частности, после его ударов по Сирии. Об этом 20 июля сообщил Axios со ссылкой на шесть официальных лиц США.

15 июля Израиль атаковал колонну танков сирийской армии, направлявшуюся в город Эс-Сувейда, в ответ на ожесточенные столкновения между ополченцами-друзами и вооруженными бедуинскими племенами, в результате чего погибло более 700 человек.

В тот же день США попросили Израиль отступить, но тот лишь усилил удары. На следующий день израильские бомбы упали на сирийскую военную штаб-квартиру и район президентского дворца.

Один из чиновников назвал Нетаньяху «безумцем», который «постоянно все бомбит». Его действия могут подорвать миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа, считает собеседник.

По словам другого источника из Вашингтона, израильский обстрел церкви в секторе Газа на этой неделе побудил Трампа позвонить Нетаньяху и потребовать объяснений.

В Белом доме предположили, что чувствами Нетаньяху «ошибочно» движет его политическая программа и что он бомбил Сирию из-за внутреннего давления со стороны друзского меньшинства Израиля.

Однако глава Белого дома пока воздерживается от публичной критики, и неясно, разделяет ли он разочарование своих советников, пишет СМИ.

По данным Axios, в Израиле были удивлены реакцией США на удары по Сирии.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Трамп призывал Нетаньяху удерживать части Сирии в течение первых недель своего пребывания у власти и ранее не выражал обеспокоенности по поводу вмешательства Израиля в дела страны.

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