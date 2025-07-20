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Трамп пытается подмазаться к китайцам

18:00 1048

Президент США Дональд Трамп своим разрешением на продажу чипов H20 без специальной лицензии пытается добиться расположения Китая и получить приглашение на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, министр торговли США Говард Латник начал отбор чиновников для официальной делегации, которые могут полететь вместе с Трампом на прямые переговоры с Си Цзиньпином. Другой причиной ослабления экономического давления со стороны Вашингтона на Пекин, по мнению газеты, стал эффективный ответ Китая на торговые барьеры со стороны США. Китайское ограничение на поставки редкоземельных металлов, медицинских приборов и электроники ударило по американским производителям, в частности по компании Ford. После этого администрация Трампа «осознала опасность такого подхода» и теперь пытается «завоевать расположение» китайской стороны.

Другой источник NYT подчеркнул, что разрешение на поставки чипов H20 не обсуждалось на встречах между делегациями двух стран на переговорах в Женеве и Лондоне, однако оно свидетельствует о «потеплении отношений» между США и КНР. Власти Китая, в свою очередь, согласились заблокировать поставки ряда химикатов, используемых в США для изготовления фентанила.

Отмечается, что решение по делу чипов H20 связано в первую очередь с неназванным высокопоставленным чиновником из администрации Трампа, который убедил американского лидера, что их продажа будет лучше для технологического лидерства.

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