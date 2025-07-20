В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей

По словам очевидцев, к машине Соризахи подошла группа вооруженных людей и расстреляла его в упор.

В Иране был ликвидирован один из важнейших оперативников разведки КСИР в шахрестане Сараван — Оранга Соризахи, сообщают израильские СМИ.

Оранг Соризахи руководил карательными группами КСИР, выполнявшими миссии как внутри страны, так и за рубежом, занимаясь убийствами оппозиционеров и охотой на боевиков «Джейш аль-Адль».

Соризахи возглавлял свою группу с 2014 года и играл ключевую роль во время протестов осени 2022 года, идентифицируя и задерживая людей, принимавших активное участие в протестах.

Кроме того, его группа брала в заложники людей, требуя за них выкуп у родственников.

Следует отметить, что ранее на Соризахи уже организовывали засаду, но неудачно.