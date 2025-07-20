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США добиваются разоружения «Хезболлы»

18:22 391

Специальный представитель США по Ближнему Востоку Том Барак прибыл в Бейрут для обсуждения с ливанским руководством графика разоружения шиитского движения «Хезболла» в рамках плана мирного урегулирования.

Об этом сообщает газета Asharq al-Awsat.

Американский дипломат проведет встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом.

По данным издания, правительство Ливана ранее согласилось на предложенную США «дорожную карту», согласно которой вывод израильских войск с юга страны будет происходить поэтапно — в обмен на разоружение «Хезболлы». Вашингтон настаивает, чтобы передача вооружений ливанской армии была завершена не позднее декабря 2025 года. Кроме того, США рассчитывают, что Бейрут, по примеру Дамаска, присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем.

Президент Джозеф Аун 11 июля заявил, что Ливан заинтересован в прекращении состояния войны с Израилем. Он подчеркнул важность стабильности на границе и соблюдения соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года. В то же время, по его словам, вопрос нормализации с Израилем не стоит на повестке внешней политики Ливана.

В ответ лидер «Хезболлы» шейх Наим Касем 18 июля заявил, что движение не намерено разоружаться в условиях «экзистенциальных угроз» со стороны Израиля и боевиков «Исламского государства». Он предостерег власти от «оказания бесплатных услуг Израилю под давлением США».

Несмотря на жесткую риторику, источники Asharq al-Awsat в правительственных кругах утверждают, что руководство «Хезболлы» демонстрирует определенную гибкость и стремится избежать военной эскалации. В частности, движение выражает готовность передать ливанской армии высокоточные ракеты и беспилотники в обмен на гарантии США по выводу израильских войск и освобождению 16 шиитских бойцов, находящихся в плену.

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