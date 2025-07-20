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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Названа дата переговоров Ирана с «евротройкой»

18:46 412

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», - сказал он.

Как отметил Песков, «с российской стороны были высказаны известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой».

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