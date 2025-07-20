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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Помощник Алиева о возможности мира с Арменией до конца года

18:38 1143

Встреча в Абу-Даби лидеров Азербайджана и Армении оценивается Баку как состоявшаяся на конструктивной и деловой основе. Об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Одной из ключевых особенностей переговоров стало то, что они проходили без участия каких-либо посредников или третьих сторон», - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что встреча в Абу-Даби подтвердила, что переговоры между Азербайджаном и Арменией «проходят на полноценной основе, напрямую, без участия посредников».

«Мы считаем, что именно такой формат позволил сторонам добиться ощутимого прогресса. В частности, были достигнуты положительные сдвиги в согласовании текста мирного соглашения, а также в процессе делимитации границы. В целом наблюдается положительная динамика в направлении укрепления региональной стабильности», - отметил Гаджиев.

По его словам, на встрече в Абу-Даби также обсуждался вопрос заключения мирного договора.

«Азербайджан, исходя из принципа креативной дипломатии, выступил с предложением о парафировании документа. Разумеется, есть чувствительные моменты, которые необходимо учитывать. В частности, речь идет о Конституции Армении, содержащей положения, противоречащие духу мирного урегулирования.

Также остаются нерешенными вопросы, связанные с окончательной ликвидацией Минской группы ОБСЕ. Пока эти шаги не будут реализованы, тема парафирования документа остается предметом дальнейших обсуждений», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о возможности подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года, Гаджиев отметил: «Пока сложно дать однозначный прогноз».

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