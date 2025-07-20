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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Армения отказалась передать России сбежавшего солдата

18:57 1843

Полиция Армении не стала выдавать России бывшего военного Семена Субботина, который отказался участвовать в российско-украинской войне, сообщила 20 июля «Новая газета Европа», ссылаясь на неназванных правозащитников.

По их словам, 25-летний Субботин ранее служил радиотелефонистом-стрелком в ракетных войсках стратегического назначения в городе Тейково Ивановской области. Он уехал из России в сентябре 2024 года при помощи проекта «Идите лесом».

В Армении Субботин оказался на нелегальном положении, поскольку в России в отношении него возбудили уголовное дело по статье о самовольном оставлении части (337 УК), власти РФ объявили его в розыск. Кроме того, как заявили правозащитники, Субботин узнал, что в Армению приехали люди, которые, вероятно, хотели его вывезти из страны или оказать на него давление.

В итоге Субботин обратился в полицию Армении, чтобы, как рассказали правозащитники, легализоваться в стране. Россиянина задержали на три дня и поместили в камеру предварительного заключения. Власти Армении уведомили об этом Россию, чтобы российская сторона могла подготовить документы об экстрадиции.

«Сегодня к КПЗ, где сидит положенные 72 часа Субботин, приехали российские военные и в обход процедуры хотели его забрать», — рассказали правозащитники. По их словам, они обратились в полицию и прокуратуру, заявив о риске похищения. Когда 72-часовой срок задержания закончился, Субботина освободили и доставили в отдел полиции, где его ждал защитник. Сейчас бывший военный на свободе.

По словам правозащитников, Россия по-прежнему может потребовать от Армении экстрадировать Семена Субботина.

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