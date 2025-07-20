Стало известно, где могут встретиться Трамп и Си

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее или во время него. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По их данным, саммит АТЭС в этом году, вероятно, станет "лучшей возможностью для Си Цзиньпина и Дональда Трампа лично встретиться".