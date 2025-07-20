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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

В Анкаре допустили повторное выдвижение Эрдогана

19:37 418

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет выдвинуть свою кандидатуру на новый срок без внесения поправок в Конституцию. Об этом заявил советник турецкого лидера Мехмет Учлум.

По его словам, возможность повторного участия Эрдогана в выборах не требует принятия новой Конституции или изменения действующей.

«Если в конце третьего квартала 2027 года или в начале 2028 года парламент примет решение о проведении досрочных выборов большинством не менее 360 голосов, и президент Эрдоган согласится, он сможет баллотироваться в последний раз», — пояснил советник.

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