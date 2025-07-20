Война или войнушка?

Администрация Трампа отменила введенный три месяца назад запрет на поставки чипов Nvidia для ИИ в Китай. Компания получила разрешение на продажу специальной версии чипа H20 для китайского рынка. История с чипами от компании Nvidia – еще одно подтверждение правила, которое постепенно формируется вокруг нынешнего хозяина Белого дома: не нужно слушать, что он говорит, поскольку его слова не значат почти ничего – главное, нужно следить за его реальными действиями, порой разительно отличающимися от его выступлений с различных трибун.

Трамп – президент США во вторую очередь. А в первую - бизнесмен и выразитель интересов крупных американских компаний, особенно высокотехнологичных, поскольку тесно связывает с ними реализацию своего лозунга «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), которая стала для него идеей фикс. И генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг – один из первых, кто это понял и просчитал. Поэтому, когда Трамп объявил об «апрельском сюрпризе» - запрете на продажу продукции его компании в Китай, – не стал заламывать руки в отчаянии и кричать: «Что он делает, этот сумасшедший», а поступил так, как поступил бы на его месте всякий грамотный американский бизнесмен. То есть включил лоббирование на полную мощность. Выступал в Конгрессе, заваливал письмами сенаторов, создавал коллаборации, как принято сейчас говорить, с теми, кто в этом вопросе заинтересован – и наконец добился личной встречи с Трампом. Которому предварительно направил меморандум, краткое содержание которого можно свести к нескольким словам: китайский рынок критически важен для роста Nvidia. И что введенный Трампом запрет отдает китайский рынок чипов местным конкурентам, лишая США лидерства в полупроводниковой отрасли.

Эти аргументы оказались для американского президента решающими, и он тут же отменил собственный указ, не особо заморачиваясь тем, как его политические оппоненты отнесутся к такой непоследовательности и как будут изощряться в ехидных репликах и жгучих, как крапива, фельетонах. Но Трампу на это плевать, так же, как плевать Дженсену Хуангу. Цель достигнута: китайский рынок остался за Nvidia, а Китай в качестве ответного шага частично снял ограничения на экспорт в США минералов и магнитов, критически важных для американских предприятий, включая автопроизводителей и оборонную промышленность. Игра в любом случае стоила свеч. Но, как это часто бывает в подобных историях, уступка Трампа оказалась не без подвоха. Что достаточно быстро поняли в Пекине. И когда там стихли аплодисменты по поводу того, что лидер США уступил, наиболее вдумчивые эксперты заговорили о том, что США подсунули Китаю «бокал отравленного вина». А все потому, что чип Н20 – отнюдь не жемчужина. «Вычислительная мощность H20 составляет всего 15% от H100, а пропускная способность снижена с 900 ГБ/с до 400 ГБ/с, и это сделано намеренно», - пишут китайские эксперты, приходя к выводу, что «это не простое снятие экспортных ограничений, а тщательно продуманная мера, позволяющая Соединенным Штатам сохранять технологическую блокаду Китая».