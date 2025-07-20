На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ

Один из самых влиятельных полевых командиров ИГИЛ был уничтожен в результате удара беспилотника на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник в силовых структурах иракской провинции Анбар.

По информации источника, целью атаки стал лидер ИГИЛ, находившийся в розыске за участие в тяжких преступлениях в зонах боевых действий. Его имя не раскрывается, но подчеркивается, что речь идет об одной из наиболее заметных фигур в структуре группировки. Также сообщается, что ликвидированный боевик имел связи с «Аль-Каидой».

Источник добавил, что устранение этой фигуры может свидетельствовать о растущих разногласиях между террористическими группировками, действующими в Сирии.