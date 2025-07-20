Украина взыщет с России миллиарды

По его словам, он обсудил это с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким в рамках подготовки к совещанию с украинскими послами.

Украина собирается взыскать с России 6,9 миллиарда долларов по искам в международных арбитражных судах, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и „Газпрома“ и утверждают силу международного права», — заявил Зеленский.

По его словам, власти Украины готовят «конкретные шаги для взыскания этих средств». 21 июля украинские послы получат соответствующие поручения, добавил Зеленский.

В июне глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что Международный арбитражный трибунал в Цюрихе обязал «Газпром» выплатить украинской компании 1,37 миллиарда долларов. В «Нафтогазе» заявили, что в эту сумму вошли долг за транзит газа через Украину по соглашению 2019 года, штрафные санкции и компенсация судебных расходов.