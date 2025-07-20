Вашингтон тянет с санкциями

По его словам, решение об одобрении документа будет принято в «подходящий момент» — с учетом хода переговоров США с Россией и Украиной. Санкции предполагают ужесточение ограничений против РФ, включая возможные меры против третьих стран.

Проект закона представила в апреле группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Среди предложений — 500% пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с Россией в энергетике. Однако сенатор Рэнд Пол предупредил, что в случае принятия закона пострадают в первую очередь сами США — и экономически, и стратегически.

Президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект, но подчеркнул: если за 50 дней не удастся договориться с Москвой, США введут пошлины в 100% на товары из России и ее торговых партнеров.