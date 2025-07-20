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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Вашингтон тянет с санкциями

20:27 1054

Республиканцы в Сенате США согласовывают с Белым домом проект новых санкций против России.

Об этом заявил лидер республиканского большинства Джон Тьюн в эфире Fox News.

По его словам, решение об одобрении документа будет принято в «подходящий момент» — с учетом хода переговоров США с Россией и Украиной. Санкции предполагают ужесточение ограничений против РФ, включая возможные меры против третьих стран.

Проект закона представила в апреле группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Среди предложений — 500% пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с Россией в энергетике. Однако сенатор Рэнд Пол предупредил, что в случае принятия закона пострадают в первую очередь сами США — и экономически, и стратегически.

Президент Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект, но подчеркнул: если за 50 дней не удастся договориться с Москвой, США введут пошлины в 100% на товары из России и ее торговых партнеров.

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