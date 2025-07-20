Неожиданное признание Путина

Россия рискует утратить конкурентоспособность и суверенитет, если будет все покупать за нефтегазовые доллары. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация, когда нам и нефть, и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — сказал Путин.

Так российский лидер ответил на утверждение, что России стоит признать, что она «не умеет делать» автомобили. Зарубин привел мнение, что кто-то предлагает отказаться от собственного производства автомобилей и покупать зарубежные.

Президент поделился, что такое мнение было распространено в 90-е годы. По словам Путина, он дискутировал с коллегами по этому поводу, когда был главой правительства.