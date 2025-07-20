Вашингтон уверен: Европа не рискнет ответить тарифами

«Они просто этого не сделают», — заявил он в эфире телеканала CBS, комментируя заявления представителей стран ЕС о готовности ввести ответные тарифы на американскую продукцию, включая самолеты Boeing и виски из штата Кентукки. По словам Латника, его в этом убедили контакты с коллегами из стран ЕС. «Сегодня утром, около получаса назад, я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей [для достижения договоренностей] достаточно», — добавил он. «Я уверен, что мы заключим сделку», — подчеркнул министр, говоря о перспективах всеобъемлющего торгового соглашения между США и ЕС.

Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в том, что страны ЕС не станут вводить импортные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные шаги со стороны Вашингтона, запланированные на 1 августа.

Глава Минторга подтвердил, что Вашингтон по-прежнему планирует ввести пошлины на весь европейский экспорт с 1 августа. «Это жесткий крайний срок. 1 августа новые пошлины вступят в силу», — отметил Латник, исключив возможность их отсрочки.

По мнению министра, США и ЕС могут продолжить консультации даже после введения пошлин. «Ничто не мешает нам продолжить переговоры после 1 августа. Но они [страны ЕС] должны начать выплачивать пошлины с 1 августа», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт — в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые меры подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, несмотря ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но при этом уже подготовил список экспортных товаров США на сумму 72 млрд евро в год для введения ответных пошлин, если переговоры не дадут результата.