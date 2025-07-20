Израиль не поедет в Доху на переговоры

На фоне заявлений о приближении заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников Израиль не намерен отправлять высокопоставленную делегацию в Доху. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

Источники сообщили, что такая возможность «полностью исключена», и на данный момент дата заключения соглашения не определена.

«Вопросы еще открыты, и переговоры продолжаются. Это займет время», - добавили они. Точно так же не ожидается приезд в столицу Катара спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.