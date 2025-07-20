USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Израиль не поедет в Доху на переговоры

22:16 243

На фоне заявлений о приближении заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников Израиль не намерен отправлять высокопоставленную делегацию в Доху. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники, знакомые с деталями.

Источники сообщили, что такая возможность «полностью исключена», и на данный момент дата заключения соглашения не определена.

«Вопросы еще открыты, и переговоры продолжаются. Это займет время», - добавили они. Точно так же не ожидается приезд в столицу Катара спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Глава американской разведки за Россию горой
Глава американской разведки за Россию горой обновлено 20:17
20:17 4067
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
19:51 1434
Сирия снова в огне: Израиль бомбит, племена отступают
Сирия снова в огне: Израиль бомбит, племена отступают обновлено 21:11; видео
21:11 11553
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент; все еще актуально
02:10 6938
Армения отказалась передать России сбежавшего солдата
Армения отказалась передать России сбежавшего солдата
18:57 3953
В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей
В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей
18:11 3152
Трамп пытается подмазаться к китайцам
Трамп пытается подмазаться к китайцам
18:00 1460
В Белом доме назвали Нетаньяху «безумцем»
В Белом доме назвали Нетаньяху «безумцем»
17:49 2456
Снова Стамбул, снова Мединский?
Снова Стамбул, снова Мединский?
17:42 3324
Умер военный преступник Корнев
Умер военный преступник Корнев
17:33 5532
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам наша корреспонденция
01:55 4123

ЭТО ВАЖНО

Глава американской разведки за Россию горой
Глава американской разведки за Россию горой обновлено 20:17
20:17 4067
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
19:51 1434
Сирия снова в огне: Израиль бомбит, племена отступают
Сирия снова в огне: Израиль бомбит, племена отступают обновлено 21:11; видео
21:11 11553
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент; все еще актуально
02:10 6938
Армения отказалась передать России сбежавшего солдата
Армения отказалась передать России сбежавшего солдата
18:57 3953
В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей
В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей
18:11 3152
Трамп пытается подмазаться к китайцам
Трамп пытается подмазаться к китайцам
18:00 1460
В Белом доме назвали Нетаньяху «безумцем»
В Белом доме назвали Нетаньяху «безумцем»
17:49 2456
Снова Стамбул, снова Мединский?
Снова Стамбул, снова Мединский?
17:42 3324
Умер военный преступник Корнев
Умер военный преступник Корнев
17:33 5532
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам наша корреспонденция
01:55 4123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться