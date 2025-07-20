Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева.
Об этом он заявил в ходе официальной церемонии, посвященной «Дню мира и свободы» 20 июля.
Эрдоган отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра уже представлена в таких организациях, как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.
«В последний раз флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Еще раз выражаю благодарность Президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана за поддержку нашей кипрской борьбы», — заявил он.