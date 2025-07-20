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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева

22:26 238

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева.

Об этом он заявил в ходе официальной церемонии, посвященной «Дню мира и свободы» 20 июля.

Эрдоган отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра уже представлена в таких организациях, как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.

«В последний раз флаг Турецкой Республики Северного Кипра развевался рядом с флагами других стран во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Еще раз выражаю благодарность Президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана за поддержку нашей кипрской борьбы», — заявил он.

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