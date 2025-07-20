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Ожесточенные бои в Конго

20 июля 2025, 23:12 1000

Ожесточенные боевые столкновения отмечались в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в округе Валунгу (провинция Южное Киву) между проправительственными ополченцами и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Бои начались на следующий день после подписания в Дохе властями ДРК и руководством М23 декларации о принципах, в которой они обязались поддерживать режим прекращения огня, отмечает радиостанция. Особо интенсивный характер бои носили в населенных пунктах Бвенды и Мухоно.

Декларация, которая была согласована при посредничестве Катара и США, предусматривает переговоры между правительством ДРК и повстанцами из М23 с целью достижения мирного соглашения. Они должны начаться не позднее 8 августа.

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