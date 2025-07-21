Такер Карлсон высмеял страх Европы перед нападением России

Американский журналист Такер Карлсон назвал ложью и «смешной выдумкой» утверждения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. В интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild он заявил, что у него вызывает смех вера европейцев в такую угрозу.

«Это так смешно — вы действительно верите, что Россия хочет напасть на Германию или Британию? Доказательств этому нет», — подчеркнул он.