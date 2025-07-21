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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Такер Карлсон высмеял страх Европы перед нападением России

00:59 781

Американский журналист Такер Карлсон назвал ложью и «смешной выдумкой» утверждения о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. В интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild он заявил, что у него вызывает смех вера европейцев в такую угрозу.

«Это так смешно — вы действительно верите, что Россия хочет напасть на Германию или Британию? Доказательств этому нет», — подчеркнул он.

Карлсон отметил, что его беспокоит не Россия, а эскалация конфликта в Украине, которая, по его мнению, может закончиться ядерной войной. Он также раскритиковал европейских лидеров, назвав их «абсурдными».

По словам журналиста, у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а санкции вредят больше американской экономике, чем российской. «Россия обнищала? Нет. У США просто не осталось вариантов. Мы не поняли ни российскую экономику, ни российскую цивилизацию. И в итоге навредили себе», — заявил Карлсон.

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