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Трамп снова обрушился на главу ФРС

01:19 452

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что министр финансов Скотт Бессент якобы пытается убедить его не увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

«The Wall Street Journal опубликовала сегодня типично лживую статью, в которой говорится, что министр финансов Скотт Бессент объяснил мне, что увольнение Джерома Пауэлла, худшего председателя Федеральной резервной системы в истории, плохо скажется на рынке. Мне этого никто не объяснял», — написал он в Truth Social.

Джером Пауэлл

Американский лидер добавил, что именно он лучше всех знает, что нужно США, и что без его участия рынок страны мог бы рухнуть.

Ранее сообщалось, что глава Минфина якобы предупреждал Трампа о политических и юридических последствиях возможной отставки Пауэлла. По данным источников, Бессент также заявлял, что увольнение главы ФРС не требуется, поскольку экономика США находится в хорошем состоянии, а рынки позитивно реагируют на политику Трампа.

Ранее Трамп подал иск против медиамагната Руперта Мердока и основанного им холдинга News Corporation, которому принадлежит WSJ. Фигурантами дела также стали два журналиста издания, написавшие статью о якобы письме Трампа обвиненному в растлении несовершеннолетних финансисту Джеффри Эпштейну.

Трамп не раз резко критиковал Пауэлла и заявлял о намерении добиваться его увольнения. По его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку, а финрегулятор намеренно этого не делает, чтобы сохранить высокими расходы по займам для правительства. В июне ФРС сохранила ставку в диапазоне 4,25–4,50%. Пауэлл, в свою очередь, подчеркивал, что не собирается уходить в отставку.

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