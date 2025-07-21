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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Россия стреляет ракетами с кораблей и самолетов: Взрывы по всей Украине

01:44 924

Россия нанесла масштабный удар по территории Украины с использованием различных средств поражения, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и десятки беспилотников. Атаки затронули ряд регионов страны, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черкасскую области.

Согласно сообщениям украинских и зарубежных источников, в ночь на субботу было зафиксировано более 50 ударных дронов типа «Шахед», атаковавших различные цели на территории Украины. Вслед за этим в воздух поднялись не менее пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, способных нести крылатые ракеты.

По данным украинских военных, также зафиксированы взлеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Один из таких ракетных ударов, по предварительной информации, пришелся на город Ирпень в Киевской области.

В то же время в воздушном пространстве Украины продолжали движение более сотни дронов-камикадзе. Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в столице работает система противовоздушной обороны.

Военно-воздушные силы Украины заявили о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были развернуты российские носители с залпом более 30 ракет «Калибр». Среди них — подводный крейсер проекта «Варшавянка», который, как сообщается, вышел из базы в Новороссийске.

В связи с массированной атакой была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины.

Украинские официальные лица и военные продолжают отслеживать направление и масштабы атаки, а также последствия ударов. Информация о разрушениях и возможных жертвах уточняется.

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