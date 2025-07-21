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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Тель-Авив (Израиль). Протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства с требованием прекращения огня в секторе Газа

Дакка (Бангладеш). Митинг активистов партии «Джамаат-и-Ислами» с призывом к введению системы пропорционального представительства на предстоящих всеобщих выборах

Лондон (Великобритания). Задержания пропалестинских манифестантов

Лацио (Италия). Папа Лев XIV смотрит в небо. Он посетил Ватиканскую обсерваторию в Кастель-Гандольфо в годовщину высадки на Луну в 1969 году 

Ява (Индонезия). Люди с сетями в поисках бесплатной рыбы во время Мемет Икан - ежегодного фестиваля рыбной ловли

Пушкар (Индия). Здания частично затоплены после муссонных дождей

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Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо объектив haqqin.az
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Ответный удар Украины: Звучат взрывы, горит вокзал...
Ответный удар Украины: Звучат взрывы, горит вокзал... ВИДЕО
02:36 184
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо объектив haqqin.az
02:05 407
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек обновлено 01:55; видео
01:55 14758
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах; все еще актуально
20 июля 2025, 11:37 8685
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Франция спасает палестинцев
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В Иране расстреляли офицера КСИР, убивавшего и похищавшего людей
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