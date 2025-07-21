Протесты в Тель-Авиве, Бангладеше, Лондоне… А папа смотрит в небо

Тель-Авив (Израиль). Протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства с требованием прекращения огня в секторе Газа

Дакка (Бангладеш). Митинг активистов партии «Джамаат-и-Ислами» с призывом к введению системы пропорционального представительства на предстоящих всеобщих выборах

Лондон (Великобритания). Задержания пропалестинских манифестантов

Лацио (Италия). Папа Лев XIV смотрит в небо. Он посетил Ватиканскую обсерваторию в Кастель-Гандольфо в годовщину высадки на Луну в 1969 году

Ява (Индонезия). Люди с сетями в поисках бесплатной рыбы во время Мемет Икан - ежегодного фестиваля рыбной ловли

Пушкар (Индия). Здания частично затоплены после муссонных дождей