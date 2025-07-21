Ответный удар Украины: Звучат взрывы, горит вокзал...

Несколько населённых пунктов Ростовской области оказались под ударом беспилотников. Атаки были зафиксированы в городах Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск и посёлке Каменоломни.

По информации российских официальных лиц, в результате падения и уничтожения БПЛА возникли пожары. В Каменоломнях, где располагается крупный железнодорожный узел, загорелось здание в районе вокзала. В региональных Telegram-каналах публикуются кадры с последствиями атаки, в том числе пожара на станции.

Врио губернатора Ростовской области сообщил о нейтрализации беспилотников в нескольких населённых пунктах. Также появились сообщения о возгорании магазина и частного дома.

Из-за ситуации в регионе были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Домодедово в Москве. В Московской области проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности воздушного пространства.