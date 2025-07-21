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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Названа дата переговоров России и Украины

09:09 1961

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут пройти в среду-четверг, 23-24 июля. Об этом сообщает издание İndependent türkce со ссылкой на дипломатические источники.

«Переговоры могут состояться в среду или четверг. О месте, времени и составе делегаций на встрече ничего не сообщается», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Стамбул останется местом проведения следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. В субботу, 19 июля, стало известно, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, с этим предложением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вновь принять эти переговоры, когда будут определены их точные даты.

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