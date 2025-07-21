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Каспий исчезает: уровень воды достиг рекордно низкой отметки

10:22 2180

Уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период наблюдений, он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. Снижение уровня моря отражается на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. Об этом сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства («КаспНИРХ»).

Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990-х годов, с 2020-го - уровень снизился почти на 0,8 м. Снижение происходило на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море. Уменьшение пресноводного стока сохраняется. «Сейчас уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. <…> Снижение уровня моря отражается в большей степени на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. Именно здесь отступающий Каспий обнажает значительные участки дна. И именно здесь находятся самые густонаселенные живыми организмами области. На них негативно сказывается сокращение площадей морской акватории», - сообщили в филиале.

В институте подчеркнули, что процесс падения уровня воды в Каспии вызван уменьшением притока речных вод, в первую очередь Волги, которая составляет 80% от речного стока в Каспийское море и около 64% в общей приходной части водного баланса. Также там отметили, что из-за роста парниковых газов в атмосфере повышается температура, а значит, вода быстрее испаряется с поверхности моря и рек. Кроме того, люди активно потребляют воду на орошение, растут нужды промышленности и сферы ЖКХ из рек, которые питают Каспий.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем. В Каспийское море впадает свыше 130 рек, из них наиболее крупные - Волга, Урал, Терек, Сулак, Самур. На береговой линии Каспия расположены пять государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

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