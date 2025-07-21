Многофункциональная карта TəhsilPlus для работников образования

В мероприятии приняли участие руководство Фонда развития образования, Kapital Bank и Mastercard, представители Министерства науки и образования Азербайджана и подведомственных ему структур, корпоративные партнеры, заинтересованные компании, а также представители СМИ.

С приветственным словом выступил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли. Он отметил важность инициатив, направленных на повышение социального благосостояния работников образования, акцентировав внимание на значительной роли педагогов в развитии общества. Также Мамедли подчеркнул необходимость расширения и устойчивости подобных социальных программ.

Председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов выступил с подробной презентацией, посвященной четырехлетней деятельности Фонда. В своем выступлении он рассказал о ключевых направлениях работы организации в последнее время, в том числе об обновлении официального веб-сайта, запуске раздела «Сделать пожертвование», учреждении стипендиальной программы для студентов Карабахского университета, а также о реализованных проектах в рамках карты TələbəPlus, поделившись актуальной статистикой. Особое внимание Эльнур Насибов уделил новой инициативе Фонда, а именно карте TəhsilPlus. Он рассказал о ее целевой аудитории, преимуществах и возможностях. Было отмечено, что многофункциональная карта предназначена для педагогического и административного состава, работающего в системе дошкольного, общего, профессионального, среднего и высшего образования. Ожидается, что проект охватит около 450 тысяч человек.

С речью также выступил член правления Kapital Bank, главный директор по корпоративным продажам Фарид Хидаятзаде. Он отметил, что поддержка сферы образования является одним из приоритетных направлений деятельности банка. Подчеркнув ключевую роль учителей и работников образования в формировании будущего общества, он добавил, что каждый шаг в этом направлении следует рассматривать как инвестицию в будущее. Говоря об успешной реализации проекта TələbəPlus, Фарид Хидаятзаде сообщил, что данной картой уже воспользовались около 200 тысяч студентов. Он также отметил, что новая карта TəhsilPlus ориентирована на более широкую аудиторию, в которую входят преподаватели и другие сотрудники образовательных учреждений. Пользователям карты будут доступны разнообразные льготы и преимущества. В завершение выступления он выразил благодарность партнерам проекта и выразил уверенность в успешной реализации новых совместных инициатив в образовательной сфере.

Вице-президент компании Mastercard по Восточной Европе Энгин Яшар отметил ключевую роль компании в обеспечении цифровых и многофункциональных возможностей карты TəhsilPlus. По его словам, владельцы карты смогут также воспользоваться специальными скидками в рамках эксклюзивной платформы Priceless Specials компании Mastercard.