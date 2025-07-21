Азербайджан усиливает безопасность критической информационной инфраструктуры

В целях реализации обязанностей, вытекающих из законов Азербайджана, указов президента и постановлений Кабинета Министров, продолжаются комплексные меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом говорится в совместной информации Службы государственной безопасности и Государственной cлужбы cпециальной cвязи и информационной безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов о системной, своевременной и непрерывной организации проверки соблюдения государственными органами общих и специальных правил по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры создана совместная комиссия, состоящая из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГССИБ) Азербайджана.

«С учетом угроз государственной и общественной безопасности, которые могут представлять выявленные Комиссией недостатки, будет проведена оценка мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры по их устранению. Комиссия также будет готовить периодические отчеты и информацию о результатах проделанной работы, и в случае выявления обстоятельств, которые могут привести к нарушению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, будет поднят вопрос о принятии неотложных мер» - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно указу президента Азербайджана №1315 от 17 апреля 2021 года, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе борьбы с киберугрозами, осуществляет СГБ, а в отношении государственных органов, публично-правовых образований, созданных от имени государства, и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, эти функции СГБ осуществляет совместно с ГССИБ.