Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети

Инцидент произошел вечером 19 июля. При прохождении таможенного контроля на иранской границе автобусы примерно с 50 пассажирами были остановлены для дополнительной проверки. Пассажиров временно разместили на ночлег в мечети неподалеку от пункта пропуска, ограничив их передвижение радиусом в один километр.

Три автобуса, следовавших рейсом Баку – Нахчыван и временно задержанных на иранской таможне, благополучно прибыли в Нахчыван в ночь на 20 июля.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, задержание рейса было связано с дополнительными запросами с иранской стороны. Все необходимые данные были оперативно переданы, после чего автобусы допустили к дальнейшему следованию. В результате пассажиры прибыли на автовокзал Нахчывана около 2–3 часов ночи.

В Агентстве напомнили, что рейсы Баку – Нахчыван – Баку, проходящие через территорию Ирана, были приостановлены с 14 июня 2025 года по соображениям безопасности на фоне обострения ситуации в регионе. Перевозки возобновились 19 июля.

В настоящее время ведется совместная работа по обеспечению бесперебойного движения по маршруту.

Отметим, что автобусные рейсы из Баку в Нахчыван и обратно через территорию Ирана используются уже много лет.