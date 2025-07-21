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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети

Ульвия Худиева
10:49 1899

Три автобуса, следовавших рейсом Баку – Нахчыван и временно задержанных на иранской таможне, благополучно прибыли в Нахчыван в ночь на 20 июля.

Инцидент произошел вечером 19 июля. При прохождении таможенного контроля на иранской границе автобусы примерно с 50 пассажирами были остановлены для дополнительной проверки. Пассажиров временно разместили на ночлег в мечети неподалеку от пункта пропуска, ограничив их передвижение радиусом в один километр.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, задержание рейса было связано с дополнительными запросами с иранской стороны. Все необходимые данные были оперативно переданы, после чего автобусы допустили к дальнейшему следованию. В результате пассажиры прибыли на автовокзал Нахчывана около 2–3 часов ночи.

В Агентстве напомнили, что рейсы Баку – Нахчыван – Баку, проходящие через территорию Ирана, были приостановлены с 14 июня 2025 года по соображениям безопасности на фоне обострения ситуации в регионе. Перевозки возобновились 19 июля.

В настоящее время ведется совместная работа по обеспечению бесперебойного движения по маршруту.

Отметим, что автобусные рейсы из Баку в Нахчыван и обратно через территорию Ирана используются уже много лет.

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