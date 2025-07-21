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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Операция украинских спецслужб

10:50 1545

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора провели обыски в регионах страны с целью «нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)».

УНИАН со ссылкой на источники в СБУ сообщает, что «детективам (НАБУ) инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов».

«В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ», - сообщил источник издания.

В НАБУ отметили, что 21 июля у сотрудников Бюро «без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора».

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