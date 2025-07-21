USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Дуда упал в море с доски для серфинга

фото
11:07 920

Президент Польши Анджей Дуда два раза упал во время катания на доске для джетсерфинга в Балтийском море, сообщает издание Fakt.

Фотографы издания запечатлели, как он катался в огороженной зоне моря, где за ним внимательно следила его служба безопасности. Дуда был в специальном защитном шлеме и жилете. Когда он падал, к нему мгновенно приходила на помощь служба безопасности. По данным газеты, президент Польши давно увлекается джетсерфингом.

Джетсерфинг — это экстремальный водный вид спорта, в котором спортсмен катается на специальной доске с электродвигателем. Она может развивать скорость до 50–60 км/ч.

Дуда стал президентом Польши 6 августа 2015 года. На майских выборах главы государства победу одержал историк Кароль Навроцкий, которого поддержала консервативная партия «Право и справедливость». Официально он вступит в должность президента 6 августа.

Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 8611
Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети
Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети
10:49 1903
Азербайджан усиливает безопасность критической информационной инфраструктуры
Азербайджан усиливает безопасность критической информационной инфраструктуры Создана комиссия
10:32 1275
Каспий исчезает: уровень воды достиг рекордно низкой отметки
Каспий исчезает: уровень воды достиг рекордно низкой отметки
10:22 2194
Атака на Россию: поезда стоят, аэропорты парализованы
Атака на Россию: поезда стоят, аэропорты парализованы видео; обновлено 10:10
10:10 13152
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеш, Лондоне… А папа смотрит в небо
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеш, Лондоне… А папа смотрит в небо объектив haqqin.az
02:05 3924
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек обновлено 01:55; видео
01:55 18619
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах; все еще актуально
20 июля 2025, 11:37 10594
Глава американской разведки за Россию горой
Глава американской разведки за Россию горой обновлено 20:17
20 июля 2025, 20:17 8549
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
20 июля 2025, 19:51 3005
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент; все еще актуально
20 июля 2025, 02:10 7836

ЭТО ВАЖНО

Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 8611
Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети
Иран задержал три автобуса из Баку: пассажиры переночевали в мечети
10:49 1903
Азербайджан усиливает безопасность критической информационной инфраструктуры
Азербайджан усиливает безопасность критической информационной инфраструктуры Создана комиссия
10:32 1275
Каспий исчезает: уровень воды достиг рекордно низкой отметки
Каспий исчезает: уровень воды достиг рекордно низкой отметки
10:22 2194
Атака на Россию: поезда стоят, аэропорты парализованы
Атака на Россию: поезда стоят, аэропорты парализованы видео; обновлено 10:10
10:10 13152
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеш, Лондоне… А папа смотрит в небо
Протесты в Тель-Авиве, Бангладеш, Лондоне… А папа смотрит в небо объектив haqqin.az
02:05 3924
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек
Сирия снова в огне: число погибших превысило 1100 человек обновлено 01:55; видео
01:55 18619
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах; все еще актуально
20 июля 2025, 11:37 10594
Глава американской разведки за Россию горой
Глава американской разведки за Россию горой обновлено 20:17
20 июля 2025, 20:17 8549
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
На сирийской границе убит влиятельный главарь ИГИЛ
20 июля 2025, 19:51 3005
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент; все еще актуально
20 июля 2025, 02:10 7836
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться