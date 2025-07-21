Дуда упал в море с доски для серфинга

Президент Польши Анджей Дуда два раза упал во время катания на доске для джетсерфинга в Балтийском море, сообщает издание Fakt.

Фотографы издания запечатлели, как он катался в огороженной зоне моря, где за ним внимательно следила его служба безопасности. Дуда был в специальном защитном шлеме и жилете. Когда он падал, к нему мгновенно приходила на помощь служба безопасности. По данным газеты, президент Польши давно увлекается джетсерфингом.