В Якутии автобус с рабочими упал с обрыва: 14 погибших

В Нерюнгринском районе Якутии с 25-метрового обрыва упал автобус, перевозивший вахтовиков. МВД республики сообщает, что погибли 14 человек, включая водителя, семеро госпитализированы. Всего в автобусе находились 36 человек.

Авария произошла в ночь на 21 июля на технологической автодороге горно-обогатительного комплекса «Денисовский». «По предварительным данным, водитель транспортного средства марки НЕФАЗ 4208-34 допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты примерно 25 метров» — говорится в сообщении МВД.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники АО «ГОК Денисовский». В спасательных работах участвуют 36 человек и 10 единиц техники.