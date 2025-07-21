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Жизнь под давлением: что нужно знать об артериальной гипертонии

11:25 357

Кардиолог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Тунзаля Сеидалиева рассказывает в интервью об артериальной гипертонии: в каком возрасте чаще встречается, основных причинах развития болезни. 

— Артериальная гипертония — это стойкое повышение артериального давления выше нормы. Нормальные показатели — 120/80 мм рт. ст., а давление от 130/80 мм рт. ст. и выше уже считается гипертонией. Заболевание опасно тем, что может долго не проявляться, но при этом увеличивает риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и других осложнений. Поэтому так важно регулярно контролировать давление, особенно после 35 лет.

Гипертонию принято делить на стадии:

1-я степень — «мягкая» форма (130–139 / 80–89 мм рт. ст.)

2-я степень — умеренная (140–159 / 90–99 мм рт. ст.)

3-я степень — тяжелая форма (160 / 100 мм рт. ст. и выше)

При низком давлении — гипотонии — показатели падают ниже 90/60 мм рт. ст.

— В каком возрасте гипертония встречается чаще всего?

— Наибольшая распространенность — среди людей старше 60 лет. Но заболевание все чаще диагностируют и у людей 40–60 лет. Причины — малоподвижный образ жизни, стресс, неправильное питание, курение и алкоголь. К сожалению, даже в возрасте 30–40 лет гипертония встречается нередко, особенно если есть наследственная предрасположенность. Важно понимать: чем раньше человек начнет следить за давлением и скорректирует образ жизни, тем ниже риск серьезных последствий.

— Какие основные причины развития гипертонии?

— Причины можно разделить на две группы:

1. Первичная (эссенциальная) гипертония — развивается самостоятельно, чаще всего с возрастом. Считается, что на нее влияет наследственность, стресс, питание, избыточный вес, гиподинамия.

2. Вторичная гипертония — возникает как симптом другого заболевания (почечные болезни, гормональные нарушения, апноэ и др.).

Факторы риска: избыток соли в рационе; ожирение и высокий индекс массы тела; курение и алкоголь; малоподвижность; хронический стресс; заболевания щитовидной железы, надпочечников; проблемы с почками.

Чем больше факторов риска — тем выше вероятность развития гипертонии.

— Доктор, можно ли измерять давление в домашних условиях?

— Не только можно, но и нужно. Особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть риски. Домашний контроль давления позволяет выявить проблему на ранней стадии. Лучше использовать автоматические тонометры с манжетой на плечо — они считаются самыми точными. Перед измерением важно: 5 минут спокойно посидеть; не курить и не пить кофе за полчаса до измерения; не скрещивать ноги, руки положить на стол; проводить измерения в одно и то же время суток; делать два замера с интервалом в 1–2 минуты. Для точности полезно измерять давление на обеих руках.

— Как врачи диагностируют гипертонию?

— Основной метод — регулярное измерение давления в разные дни и в разное время суток. Разовое повышение давления еще не означает диагноз. Врач может рекомендовать амбулаторное (суточное) мониторирование давления — особенно если есть «гипертония белого халата», когда давление повышается на фоне волнения в кабинете врача.

Дополнительно назначаются: анализы крови и мочи; ЭКГ (для оценки работы сердца); УЗИ сердца (эхокардиография) — для выявления изменений в сердечной мышце; тесты на функции почек (например, креатинин).

Все эти исследования помогают понять, связано ли повышение давления с другими заболеваниями.

Вывод от специалиста

— Гипертонию нельзя игнорировать. Регулярный контроль давления, сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и соблюдение режима отдыха — это базовые меры профилактики. При необходимости врач подберет лекарственную терапию, но фундаментом всегда остается здоровый образ жизни.

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