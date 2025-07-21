Жизнь под давлением: что нужно знать об артериальной гипертонии

— Артериальная гипертония — это стойкое повышение артериального давления выше нормы. Нормальные показатели — 120/80 мм рт. ст., а давление от 130/80 мм рт. ст. и выше уже считается гипертонией. Заболевание опасно тем, что может долго не проявляться, но при этом увеличивает риск инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и других осложнений. Поэтому так важно регулярно контролировать давление, особенно после 35 лет.

Кардиолог НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Тунзаля Сеидалиева рассказывает в интервью об артериальной гипертонии: в каком возрасте чаще встречается, основных причинах развития болезни.

Гипертонию принято делить на стадии:

1-я степень — «мягкая» форма (130–139 / 80–89 мм рт. ст.)

2-я степень — умеренная (140–159 / 90–99 мм рт. ст.)

3-я степень — тяжелая форма (160 / 100 мм рт. ст. и выше)

При низком давлении — гипотонии — показатели падают ниже 90/60 мм рт. ст.

— В каком возрасте гипертония встречается чаще всего?

— Наибольшая распространенность — среди людей старше 60 лет. Но заболевание все чаще диагностируют и у людей 40–60 лет. Причины — малоподвижный образ жизни, стресс, неправильное питание, курение и алкоголь. К сожалению, даже в возрасте 30–40 лет гипертония встречается нередко, особенно если есть наследственная предрасположенность. Важно понимать: чем раньше человек начнет следить за давлением и скорректирует образ жизни, тем ниже риск серьезных последствий.

— Какие основные причины развития гипертонии?

— Причины можно разделить на две группы:

1. Первичная (эссенциальная) гипертония — развивается самостоятельно, чаще всего с возрастом. Считается, что на нее влияет наследственность, стресс, питание, избыточный вес, гиподинамия.

2. Вторичная гипертония — возникает как симптом другого заболевания (почечные болезни, гормональные нарушения, апноэ и др.).

Факторы риска: избыток соли в рационе; ожирение и высокий индекс массы тела; курение и алкоголь; малоподвижность; хронический стресс; заболевания щитовидной железы, надпочечников; проблемы с почками.

Чем больше факторов риска — тем выше вероятность развития гипертонии.