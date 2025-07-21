При пожаре в Сумгаите пострадали десятки человек

В результате пожара, вспыхнувшего минувшей ночью в жилом доме в 6-м микрорайоне города Сумгаита, пострадали более 20 человек. Об этом haqqin.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи в 23:00. На место происшествия были немедленно направлены шесть бригад скорой помощи. Медицинская помощь на месте была оказана 23 пострадавшим. Им поставили диагнозы «токсическое воздействие угарного газа», «повышенное артериальное давление» и «острая реакция на стресс».

Восемь человек были госпитализированы службой скорой медицинской помощи, еще двоих доставили в больницу родственники.

Согласно данным TƏBİB, семерым пострадавшим с диагнозом «отравление дымом» была оказана необходимая помощь в больнице скорой медицинской помощи, еще троим – в детской больнице. «Лица, состояние которых оценивается как стабильное, были отпущены домой» – отмечается в информации.