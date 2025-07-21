Бедуинов эвакуируют из Эс-Сувейды

Утром 21 июля началась первая организованная эвакуация бедуинских семей, ранее удерживаемых в плену в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Как сообщает портал Syria.tv, около 300 человек были переправлены автобусами в город Бусра-эль-Харир, расположенный на востоке провинции Дераа.

По информации телеканала, операция прошла под усиленным контролем Сил внутренней безопасности, которые обеспечивали порядок и защиту мирного населения в ходе эвакуации. Для координации процесса в ней лично участвовали высокопоставленные представители силовых структур: командующий внутренней безопасностью провинции Эс-Сувейда бригадный генерал Ахмед ад-Далати и бригадный генерал Шахер Омран из Дераа.

Эвакуация стала результатом ранее достигнутого соглашения, которое позволяет всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть территорию Эс-Сувейды, безопасно выехать из зоны конфликта. Это соглашение подтвердил генерал ад-Далати, подчеркнув, что процесс вывоза гражданских будет продолжен в рамках гуманитарных усилий.

Эвакуация бедуинских семей может стать прецедентом для дальнейших шагов по снижению напряженности и гуманитарной разрядке в регионе, где ситуация остается крайне нестабильной.