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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Бедуинов эвакуируют из Эс-Сувейды

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11:45 183

Утром 21 июля началась первая организованная эвакуация бедуинских семей, ранее удерживаемых в плену в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Как сообщает портал Syria.tv, около 300 человек были переправлены автобусами в город Бусра-эль-Харир, расположенный на востоке провинции Дераа.

По информации телеканала, операция прошла под усиленным контролем Сил внутренней безопасности, которые обеспечивали порядок и защиту мирного населения в ходе эвакуации. Для координации процесса в ней лично участвовали высокопоставленные представители силовых структур: командующий внутренней безопасностью провинции Эс-Сувейда бригадный генерал Ахмед ад-Далати и бригадный генерал Шахер Омран из Дераа.

Эвакуация стала результатом ранее достигнутого соглашения, которое позволяет всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть территорию Эс-Сувейды, безопасно выехать из зоны конфликта. Это соглашение подтвердил генерал ад-Далати, подчеркнув, что процесс вывоза гражданских будет продолжен в рамках гуманитарных усилий.

Эвакуация бедуинских семей может стать прецедентом для дальнейших шагов по снижению напряженности и гуманитарной разрядке в регионе, где ситуация остается крайне нестабильной.

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