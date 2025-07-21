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Израиль назвал цель бомбежек Сирии

обновлено 14:33
14:33 2278

Удары Израиля по целям «режима» в Эс-Сувейде и Дамаске были единственным способом остановить резню друзов в Сирии, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Те, кто критикует эти удары, не владеют фактами. Политика правительства в Сирии, включая присутствие ЦАХАЛ на Хермоне и в зоне безопасности, а также защиту друзов — правильная и ответственная, она отражает силу и взаимную ответственность», - сказал Кац.

*** 12:56 

В планах Израиля возобновление гражданской войны в Сирии и свержение президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа, утверждает турецкая газета Hürriyet.

Издание отмечает, что турецкая разведка ранее предотвратила покушение на аш-Шараа. «Израиль хочет дестабилизировать Сирию. Он добивается возобновления гражданской войны, его цель - свергнуть Ахмеда аш-Шараа» - пишет обозреватель Hürriyet Абдулькадир Сельви.

По его мнению, Израиль не устраивает влияние Турции на соседнюю Сирию: «Если силы Рабочей партии Курдистана (PKK) удастся разоружить, влияние Турции [в Сирии] возрастет. Поэтому он [Израиль] провоцирует друзов на юге и PKK - на севере. Ему не нужна Турция, которая эффективно действует в Сирии и Ливане. Он хочет развязать гражданскую войну и вытеснить Турцию из Сирии».

В минувшую субботу аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак в воскресенье сообщил, что перемирие между Сирией и Израилем начало действовать в тот же день, в 17:00 по местному времени. Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье обсудил по телефону ситуацию в Сирии с Барраком и сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани.

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