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Бывшего украинского чиновника нашли мертвым в Испании

13:39 1460

В Испании в бассейне жилого комплекса Cala Alta обнаружили тело экс-чиновника Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Грушевского, сообщает El Espanol.

Тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии - медики. Вернуть мужчину к жизни не удалось.

Погибший - 61-летний Игорь Грушевский, экс-сотрудник Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции.

Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, но из одного уха шла кровь. По данным издания, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

«Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов» - пишет издание.

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