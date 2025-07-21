Лондон и Берлин усилят поставки оружия Украине

Великобритания и Германия объявили о запуске координированной 50-дневной кампании по наращиванию военной помощи Украине с целью усилить давление на Москву и побудить руководство РФ к переговорам. В рамках данной инициативы планируется передача Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, пишут зарубежные СМИ.

Как сообщается в заявлении Министерства обороны Великобритании, об этом сегодня официально объявит глава ведомства Джон Хили в ходе онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Мероприятие он проведет совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

«Как участники Контактной группы мы должны активизировать усилия в рамках 50-дневной кампании, чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением на поле боя и вынудить президента Путина сесть за стол переговоров», — говорится в заявлении Хили (цитата по Bloomberg).

Свою поддержку инициативе выразил и теневой министр обороны Великобритании от Консервативной партии Джеймс Картлидж, отметив: «Мы обязаны поддержать Соединенные Штаты в реализации их 50-дневного срока и обеспечить максимальное политико-экономическое давление на Кремль. Это требует консолидированной позиции всех союзников».

В Минобороны Великобритании также подтвердили, что за последние два месяца Украине были поставлены средства ПВО и артиллерийские системы на сумму около 150 млн фунтов стерлингов (примерно $200 млн). Ожидается, что в рамках заседания Контактной группы будет объявлено о новых обязательствах сторон, включая соглашение между Лондоном и Берлином об увеличении совместных закупок зенитных боеприпасов на сумму 170 млн евро, выделенных правительством Германии.