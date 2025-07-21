Арестован «начальник охраны» одного из лидеров карабахских сепаратистов

Арестован уроженец Карабахского региона Азербайджана Сасун Арушанян, обвиняемый в убийстве экс-замминистра обороны Армении Ваграма Хорхоруни. Об этом армянским журналистам сообщили в Следственном комитете страны.
Арушанян был «начальником охраны» так называемого «бывшего главы армии обороны» карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна. Исполнителям по данному делу проходят Артур Аракелян и Грайр Нариманян.
Хорхоруни был убит в ночь на 10 декабря 1998 года у подъезда своего дома. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и национальной безопасности Армении.