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Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару

обновлено
Отдел спорта
14:13 1389

Жеребьевка состоялась. «Карабах», если пройдет ирландский «Шелбурн», сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния). 

Матчи состоятся 5/6 и 12 августа. Первую игру «Карабах» должен будет провести на выезде.

Напомним, с ФКСБ «Карабах» играл в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Единственная встреча, состоявшаяся в Баку, завершилась победой румын со счетом 3:2.

*** 14:00

В швейцарском Ньоне начинается жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Пара «Шелбурн» (Ирландия) - «Карабах» (Азербайджан) среди «сеяных» благодаря высокому рейтингу команды Гурбана Гурбанова.

В день жеребьевки УЕФА по традиции сократил количество потенциальных соперников. Таким образом, агдамцам могут достаться победители пар «Риека» (Хорватия) - «Лудогорец» (Болгария), «Хамрун Спартанс» (Мальта) - «Динамо» (Киев, Украина) и «Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния).

Напомним, матчи 2-го раунда «Шелбурн» - «Карабах» состоятся 23 июля (Дублин) и 30-го (Баку). Игры 3-го раунда пройдут 5/6 и 12 августа.

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