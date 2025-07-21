Президент США Дональд Трамп намерен ввести тарифы в 100% против стран, закупающих российскую нефть. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее инициировавший законопроект о новых санкциях против России.

«(Дональд) Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть, — сказал сенатор в эфире телеканала Fox News. — Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100-процентные тарифы против всех этих стран».

«Китай, Индия и Бразилия столкнутся с выбором между американской экономикой и помощью Путину. И я думаю, что они выберут американскую экономику», — добавил Грэм.

Сенатор-республиканец также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину лучше не испытывать терпение Дональда Трампа: «Путин, твой черед близится, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии...» По его словам, Трампу надоела эта игра: «Если бы я был на месте Путина, я бы поскорее сел за стол переговоров».

Скотти Шеффлер — американский гольфист, олимпийский чемпион, двукратный победитель Masters в 2022 и 2024 годах, победитель чемпионата PGA в 2025. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Шеффлер завоевал на Олимпиаде-2024.

В конце июня Линдси Грэм сообщил о готовности Трампа поддержать новые санкции против России. Сенатор внес законопроект, который предусматривает пошлины в размере 500% на товары из стран, покупающих продукцию из России, но не помогающих Украине. По его мнению, это заставит такие страны, как Китай и Индия, прекратить поддержку России.

В прошлый понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил России «очень суровыми» пошлинами в 100%. Американский лидер заявил, что прибегнет к этой мере, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по Украине. Он дал понять, что власти США введут вторичные пошлины в 100% и против торговых партнеров РФ.