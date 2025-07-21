Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре

«Мы полны решимости, мы не оставим Ахмеда аш-Шараа в одиночестве в Сирии. Мы не хотим, чтобы Сирия распалась, мы рассматриваем восстановление Сирии как положительный фактор для нашей страны. Потому что восстановление Сирии также положительно скажется на ее отношениях с нами», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит содействие возвращению на родину сирийских беженцев. «Мы видим начало добровольного возвращения сирийцев, находящихся у нас, в свою страну. Будем оказывать всяческую поддержку, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев», - отметил президент Турции, выразив мнение, что возвращение на родину сирийских беженцев будет способствовать стабилизации в соседней стране.

«Ускорив процесс возвращения, мы хотим, чтобы ситуация в Сирии быстро нормализовалась и чтобы мы обезопасили наш Юг», - добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона.

«Турция рассматривает данный проект как чрезвычайно важный с геополитической точки зрения. Зангезурский коридор соединит наш регион с другими и оживит торговлю. Наше основное ожидание заключается в том, чтобы эта линия стала символом согласия, а не источником разногласий», - сказал Эрдоган.

По его словам, данный проект также «поспособствует процветанию региона и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству». Эрдоган выразил уверенность в том, что региональные державы смогут самостоятельно решить все вопросы, стоящие на повестке.