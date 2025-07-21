USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре

14:18 1716

Анкара продолжит оказание поддержки президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы полны решимости, мы не оставим Ахмеда аш-Шараа в одиночестве в Сирии. Мы не хотим, чтобы Сирия распалась, мы рассматриваем восстановление Сирии как положительный фактор для нашей страны. Потому что восстановление Сирии также положительно скажется на ее отношениях с нами», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит содействие возвращению на родину сирийских беженцев. «Мы видим начало добровольного возвращения сирийцев, находящихся у нас, в свою страну. Будем оказывать всяческую поддержку, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев», - отметил президент Турции, выразив мнение, что возвращение на родину сирийских беженцев будет способствовать стабилизации в соседней стране.

«Ускорив процесс возвращения, мы хотим, чтобы ситуация в Сирии быстро нормализовалась и чтобы мы обезопасили наш Юг», - добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона.

«Турция рассматривает данный проект как чрезвычайно важный с геополитической точки зрения. Зангезурский коридор соединит наш регион с другими и оживит торговлю. Наше основное ожидание заключается в том, чтобы эта линия стала символом согласия, а не источником разногласий», - сказал Эрдоган.

По его словам, данный проект также «поспособствует процветанию региона и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству». Эрдоган выразил уверенность в том, что региональные державы смогут самостоятельно решить все вопросы, стоящие на повестке.

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 278
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 332
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1428
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1717
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1394
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2301
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10759
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5603
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4089
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2285

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 278
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 332
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1428
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1717
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1394
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2301
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10759
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5603
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4089
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2285
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться