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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Кремль о сложном периоде отношений с Азербайджаном

новость дополнена
14:18 2977

В отношениях Москвы и Баку настал «сложный период», в Кремле надеются, что он пройдет. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге журналистам. 

В отношениях России и Азербайджана есть прочная основа, «но иногда случается», что у этих отношений «происходят сложные периоды», и сейчас один из таких периодов, заявили в Кремле, передает РБК.

«Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что действительно сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду. Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русский [народ]. В России живет очень большая азербайджанская диаспора. Почти все представители диаспоры – наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», – уверяет Песков.

Представитель Кремля также заявил, что, если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ в связи со сбитием пассажирского самолета AZAL, Москва будет ждать официальных вердиктов. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов», - сказал Песков.  

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу (авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего AZAL). Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет. Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном». Глава государства отметил, что «уже прошло семь месяцев, а у нас нет ответа. Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но на все письма приходит один ответ: расследование продолжается. Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно».

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