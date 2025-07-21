Поедет ли Трамп вслед за Путиным?

Президент России Владимир Путин готовится к поездке в Китай, об аналогичных планах президента США Дональда Трампа Москва не слышала, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке. Она действительно есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин», - сказал Песков.

Представитель Кремля не исключил, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там.

«Если так случится, что он (Трамп - ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС.