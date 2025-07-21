Переговоры Россия – Украина под вопросом

Проекты меморандумов об урегулировании между Россией и Украиной пока остаются диаметрально противоположными.

«Предстоит большая дипломатическая работа. Необходимо провести обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона выступает за проведение третьего раунда переговоров и, как только будет достигнуто окончательное понимание по датам, об этом сообщат. Он также добавил, что состав российской делегации останется без изменений.

Утром в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что третий раунд российско-украинских переговоров может состояться в конце текущей недели. Ранее турецкая версия издания Independent сообщала, что встреча может пройти в Стамбуле 23 или 24 июля.

О том, что дата встречи все еще обсуждается, сообщил и источник из Турции в комментарии газете «Коммерсантъ». По его словам, конкретное соглашение по срокам пока не достигнуто.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации Рустем Умеров предложил России провести третий раунд переговоров на следующей неделе. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский подчеркнул необходимость усиления переговорной динамики и призвал к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Источники ТАСС и Интерфакса подтвердили, что российская сторона получила это предложение.

Ранее прямые переговоры России и Украины проходили дважды — 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает предложений от Киева по дате следующего раунда и готов продолжить диалог после 22 июня.