Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила и задержала человека по прозвищу «Абу Малик», который организовывал сотрудничество граждан Азербайджана с иностранными спецслужбами за рубежом, а также участвовал в организации арестов тех, кто отказывался от сотрудничества. Об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных СГБ, было установлено, что сотрудничавший с иностранными спецслужбами с сентября 2022 года Алиев Мухаммед Ширин оглу, известный по прозвищу «Абу Малик», является гражданином Азербайджана.

Мухаммед Алиев, совершивший эти действия на территории иностранного государства, был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, и предстал перед судом в Азербайджане.

Было установлено, что Мухаммед Алиев, пытавшийся создать вокруг себя террористическо-диверсионную группу из лиц, придерживающихся радикальных религиозных взглядов, и заманивавший в ловушку граждан Азербайджана, сам попал в ловушку, подготовленную оперативниками СГБ.

В рамках продолжающегося в СГБ уголовного дела Мухаммеду Алиеву предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена) и по решению суда Сабаильского района в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.