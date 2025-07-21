USD 1.7000
EUR 1.9769
RUB 2.1632
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»

14:46 1438

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила и задержала человека по прозвищу «Абу Малик», который организовывал сотрудничество граждан Азербайджана с иностранными спецслужбами за рубежом, а также участвовал в организации арестов тех, кто отказывался от сотрудничества. Об этом стало известно из материалов судебного заседания, состоявшегося 18 июля.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных СГБ, было установлено, что сотрудничавший с иностранными спецслужбами с сентября 2022 года Алиев Мухаммед Ширин оглу, известный по прозвищу «Абу Малик», является гражданином Азербайджана.

Мухаммед Алиев, совершивший эти действия на территории иностранного государства, был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, и предстал перед судом в Азербайджане.

Было установлено, что Мухаммед Алиев, пытавшийся создать вокруг себя террористическо-диверсионную группу из лиц, придерживающихся радикальных религиозных взглядов, и заманивавший в ловушку граждан Азербайджана, сам попал в ловушку, подготовленную оперативниками СГБ.

В рамках продолжающегося в СГБ уголовного дела Мухаммеду Алиеву предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена) и по решению суда Сабаильского района в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 289
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 340
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1439
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1727
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1397
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2303
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10761
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5603
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4097
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2288

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
Эрдоган обратился к ЕС: Вам нужен такой участник, как Турция
15:28 289
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции
Эмин Амруллаев о совместных проектах Азербайджана и Турции ФОТО
15:12 340
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
Спецоперация СГБ: задержан «Абу Малик»
14:46 1439
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
Эрдоган о Сирии и Зангезурском коридоре
14:18 1727
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару
Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» попал на македонско-румынскую пару обновлено
14:13 1397
Война или войнушка?
Война или войнушка? горячая тема; все еще актуально
20 июля 2025, 19:40 5164
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
Пашинян лично возьмет штурмом католикоса
13:04 2303
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары...
Масштабная атака России на Украину: под ударом Киев, Харьков, жертвы, пожары... фото; обновлено 11:48
11:48 10761
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить...
Бедуины подожгли Сирию. Огонь не остановить... наша аналитика
20 июля 2025, 15:41 5603
Армения готовится строить Зангезурский коридор
Армения готовится строить Зангезурский коридор обновлено 13:15
13:15 4097
Израиль назвал цель бомбежек Сирии
Израиль назвал цель бомбежек Сирии обновлено 14:33
14:33 2288
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться