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Жара в Азербайджане не отступает

15:02 548

Завтра, 22 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 34-39° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах не исключаются кратковременные осадки и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем - 28-33° тепла.

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