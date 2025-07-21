Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник и глава «Маген Давид Азербайджан», в интервью прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона.

— Господин Селиверстов, на Глобальном медиафоруме, прошедшем в Ханкенди, президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона. Как вы оцениваете этот эпизод?

— Это был исторический момент. Дмитрий Гордон спросил: «Как верховный главнокомандующий, победивший в освободительной войне, какой совет вы можете дать украинскому народу?» Ответ Ильхама Алиева был не советом, а реальностью: «Не сдавайтесь. Защищайте территориальную целостность своей страны». Эти слова не были политической позицией — они были декларацией победы.

— Возможно, не все понимают глубину этого диалога. Как бы вы это объяснили?

— К сожалению, некоторые люди не до конца осознают философский, юридический и эмоциональный смысл этого вопроса и ответа. Это была не просто рекомендация. Это восклицание было взвешено на весах правосудия. Гордон, как голос украинского народа, обратился к опыту народа — Азербайджана, который испытал боль оккупации, но вышел победителем. Ответ Алиева был призывом, сделанным во имя истории и совести.

Добавлю, что даже если бы этот вопрос задал не Гордон, а журналист из другой страны, например представитель другого государства, территориальная целостность которого нарушена, ответ президента Алиева остался бы прежним. Потому что этот ответ основывался не на конкретном человеке, а на конкретной истории, на страданиях нации. Ильхам Алиев говорил как лидер народа, который посмотрел в глаза миллиона вынужденных переселенцев, услышал голоса выживших во время Ходжалинского геноцида и долгие годы жил с тоской по свободе. Его ответ был продиктован опытом, испытаниями и национальной болью.