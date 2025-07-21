Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник и глава «Маген Давид Азербайджан», в интервью прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона.
— Господин Селиверстов, на Глобальном медиафоруме, прошедшем в Ханкенди, президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона. Как вы оцениваете этот эпизод?
— Это был исторический момент. Дмитрий Гордон спросил: «Как верховный главнокомандующий, победивший в освободительной войне, какой совет вы можете дать украинскому народу?» Ответ Ильхама Алиева был не советом, а реальностью: «Не сдавайтесь. Защищайте территориальную целостность своей страны». Эти слова не были политической позицией — они были декларацией победы.
— Возможно, не все понимают глубину этого диалога. Как бы вы это объяснили?
— К сожалению, некоторые люди не до конца осознают философский, юридический и эмоциональный смысл этого вопроса и ответа. Это была не просто рекомендация. Это восклицание было взвешено на весах правосудия. Гордон, как голос украинского народа, обратился к опыту народа — Азербайджана, который испытал боль оккупации, но вышел победителем. Ответ Алиева был призывом, сделанным во имя истории и совести.
Добавлю, что даже если бы этот вопрос задал не Гордон, а журналист из другой страны, например представитель другого государства, территориальная целостность которого нарушена, ответ президента Алиева остался бы прежним. Потому что этот ответ основывался не на конкретном человеке, а на конкретной истории, на страданиях нации. Ильхам Алиев говорил как лидер народа, который посмотрел в глаза миллиона вынужденных переселенцев, услышал голоса выживших во время Ходжалинского геноцида и долгие годы жил с тоской по свободе. Его ответ был продиктован опытом, испытаниями и национальной болью.
— Почему вы считаете, что ответ Алиева имеет общечеловеческое значение?
— Потому что этот ответ полон не лозунгов, а справедливости. Азербайджан ждал справедливости 30 лет, и все эти годы президент Алиев готовил свой народ не просто к войне, но и к борьбе, которая приведет к правде. Его лидерство было не просто политическим процессом — это был акт совести, ставший душой народа. В его словах есть закон, есть история, есть достоинство.
В то же время в ответе президента Алиева вновь подчеркивается принцип уважения территориальной целостности всех государств, закрепленный в пункте 4 статьи 2 Устава ООН. Также, являясь активным членом Движения неприсоединения, Азербайджанская Республика продемонстрировала, что суверенитет государства не может быть нарушен силой ни при каких обстоятельствах. Его призыв — не сдаваться — является моральным, правовым и духовным воплощением этого принципа.
— Какие образы стоят за этими словами?
— Представьте себе мать, которая 30 лет ждала своего сына. Солдата, который каждый день смотрит на родную Шушу, но не может поехать. И, наконец, президента, за которым стоит страна и перед которым стоит судьба. Слова Алиева — неизгладимая память не только лидера, но и целого народа: шехидов, беженцев, матерей, героев.
— Как вы, как правозащитник, трактуете эти слова в контексте международного права?
— Это живой пример международного права. Этот ответ показывает, что защита территориальной целостности — это не агрессия, а восстановление прав. Азербайджан боролся с оккупацией не только силой, но и законом, международными принципами и человеческим достоинством. Слова Алиева подобны зеркалу — там любой народ сталкивается со своей борьбой за справедливость.
Резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года (822, 853, 874, 884) также поддержали эту позицию. Но реализация этой справедливости стала возможной только при единстве народа и воле президента Алиева. Этот ответ является доказательством того, что международное право может функционировать не как норма, а как реальность, живущая в жизни.
— Какое послание, по вашему мнению, этот ответ посылает украинскому народу?
— Это не дипломатическое предложение. Это братское слово, сказанное людьми людям. Президент Алиев говорит: «Не сдавайтесь», а не «боритесь». В этом тонком различии заложен огромный смысл. Потому что иногда победа начинается только там, где все потеряно. И если на пути есть истина, то концом этого пути обязательно будет победа.